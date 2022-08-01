Bayiye ilk giden kapacak! Ağustos 0 ve 2. el araba fiyatlarında ÖTV İNDİRİMİ! Listede yok yok Renault, Opel, Fiat, Citroen, Dacia marka arabalarda 20-30 bin TL indirim sinyali!
Milyonlarca kişinin beklediği açıklama geldi ve ÖTV haberi büyük heyecan yarattı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi. Peki, ÖTV indirimi araç fiyatlarına yansıyacak mı? 0 ve 2. el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesi ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler ve piyasadaki son durum haberimizde!
Araba fiyatlarında ÖTV indirimi hakkında aramalar her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de duyurulan düzenleme sonrasında gözler gelecek son dakika açıklamasına çevridli. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde konuya açıklık getirdi. Açıklamalar sonrasında yeni ÖTV düzenlemesinin araç fiyatlarına etkisi merak konusu oldu. Peki, ÖTV indirimi araç fiyatlarına yansıyacak mı? 0 ve 2. el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesi ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler ve piyasadaki son durum haberimizde!
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.