Başvurun SGK'dan 9 bin TL’nizi hemen alın! Devletin verdiği yardımları almayı yine binlerce kişi unuttu! Başvuru şartı...

Özellikle pandemiden dolayı ekonomisi kötüleşen vatandaşlar devlet yardımları ile rahat bir nefes alıyor. Devletin verdiği yardımlardan haberi olmayan binlerce kişinin hesaplarında para birikiyor ve SGK sürekli uyarı yapıyor. Devletin sunduğu desteklerden yararlanmak için belli başlı şartları taşımak gerekiyor. Biriken paralar geri alınabiliyor ve bunun için SGK'ya başvurmanız gerekiyor. SGK'dan en az 9 bin TL almanız mümkün, işte devlet yardımları!