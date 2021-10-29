Başvurular yarın sona eriyor! Veliler dikkat! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca karşılıksız burs verilecek!

Çocuklarını devlet okullarında okutan veliler 9 ay boyunca geri ödeme olmadan karşılıksız burs alabilecek. 15 Ekim'de başvuruları başlayan bu burs imkanından haberi olmayanlar için detaylara haberimizde yer verdik. Yarın sona erecek başvurular tamamlandığında şartları taşıyan öğrenciler aylık 100 TL burs alacak. Ortaöğretim öğrencileri için 15 - 30 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurular alınıyor. Daha sonra ise 1 Kasım'dan itibaren de üniversite öğrencileri için başvuru süreci başlayacak. İşte detaylar...