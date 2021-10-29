Başvurular yarın sona eriyor! Veliler dikkat! İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca karşılıksız burs verilecek!
Devlet okulunda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden ihtiyacı olanlara 9 ay boyunca aylık 100 karşılıksız burs verilecek. 15 Ekim'de başvuruları alınmaya başlanan burslar için yarın son gün! Açık öğretim liseleri ve ortaokulları ile özel okullarda okuyan öğrenciler başvuru yapamazken, geri ödemesiz olarak verilecek burslardan yararlanabilecek öğrenciler de açıklandı. Peki kimler bu bursu alabilir? İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...
Çocuklarını devlet okullarında okutan veliler 9 ay boyunca geri ödeme olmadan karşılıksız burs alabilecek. 15 Ekim'de başvuruları başlayan bu burs imkanından haberi olmayanlar için detaylara haberimizde yer verdik. Yarın sona erecek başvurular tamamlandığında şartları taşıyan öğrenciler aylık 100 TL burs alacak. Ortaöğretim öğrencileri için 15 - 30 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurular alınıyor. Daha sonra ise 1 Kasım'dan itibaren de üniversite öğrencileri için başvuru süreci başlayacak. İşte detaylar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim ve yükseöğretim öğrencilerine aylık burs bağlıyor. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri 9 ay boyunca 100 TL, üniversite öğrencileri ise 400 TL burs alabilecek. Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
Burs başvuruları vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. İşte 2021-2022 VGM burs başvuru şartları;