Başvurular tamamen ücretsiz! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank devlet destekli 1.000 TL - 10.000 TL arası ödeme yapacak! 35 yaş için...
Kamu bankaları tarafından duyurulan kampanyalar emeklilerin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşına ek bir destek isteyenler bankalar tarafından sunulan uygun geri ödemeli, avantajlı kredilere yöneliyor. Bu aşamada kamu bankaları sık sık tercih ediliyor. Ziraat Bankası, Tüketici Kredisi için 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55% olarak belirledi. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Halkbank, emeklilere Hızlı Kredi fırsatından yararlanmasını sağlayacak. 36 ay vade fırsatı ile kullanılacak kredi kapsamında, en düşük 1.000 TL, en yüksek 10.000 TL'ye kadar kredi veriliyor. İşte devlet destekli Ziraat, Halkbank, Vakıfbank'tan emeklilere özel krediler...
Emeklileri ilgilendiren haber kamu bankalarından geldi. Emekliler maaşlarına ek bir gelir olabilmesi ve nakit sıkıntısını gidermek amacıyla kredi kampanyalarına başvuruyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranları sunan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta emeklilere özel ihtiyaç kredileri bulunuyor.İşte devlet destekli Ziraat, Halkbank, Vakıfbank'tan emeklilere özel krediler...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERİN ARTISI KREDİSİ ÖZELLİKLERİ!
Maaşını Ziraat'ten Alan Emeklilere Özel Krediler Ziraat'te!
Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.