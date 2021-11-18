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Başvurular başladı! Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları

Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda memur ve personel alımları için yeni kadrolar açıldı. Kamuya memur alımları amacıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz zamanlarda yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya yüzlerce kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mersin Üniversitesi, İzmir Katip çelebi Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Susuz Belediyesi ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü alımlar yapıyor.

takvim.com.tr
18.11.2021 12:16 - Son Güncelleme: 18.11.2021 12:16
Başvurular başladı! Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları

Başvurusu Bu Hafta Başlayacak Olan Kamu Kurumları ve Kadro Dağılımları:

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ): 750 Gelir uzman yardımcısı alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü: 41 Kamu personeli alınacak.

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Başvurular başladı! Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 15 Uzman Yardımcısı alımı.

Kamu Denetçiliği Kurumu: 20 Uzman yardımcısı alınacak.

Ticaret Bakanlığı: 9 farklı alanda 70 Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular başladı! Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları

Kamuya memur personel alımı kapsamında olmak üzere 8 kamu kurumu ve kuruluşuna 115 Personel Alımı yapılacağı ilan edildi. Söz konusu yayımlanan ilanlar ile:

Dışişleri Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Başvurular başladı! Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları

Mersin Üniversitesi,

İzmir Katip çelebi Üniversitesi,

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

Başvurular başladı! Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları

Susuz Belediyesi,

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

Söz konusu kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS Puanı ile alım yapacaklar. Alım yapılacak kadrolar, Bilişim Personeli, Uzman yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Canlı Model, Sağlık Personeli alımı yapılacak.

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