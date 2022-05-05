Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye iş ilanlarını yayımladı. Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte güncel ilanları gelmeye devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kısaca İŞKUR ile kamuya alım yapılacak. Engelli, Eski hükümlü ve Daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek alımların tümüne haberimizden ulaşabilirisiniz. İşte iş ilanları ve başvuru detayları...