Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye...
Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte yeni personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. 18 yaşını dolduran herkesin başvuru yapabileceği bir çok ilan bulunuyor. Kamuya en az ilköğretim mezunu personeller ve işçiler alınacak. İş arayanlar umut kapısı açmaya devam eden İŞKUR Mayıs güncel iş ilanlarını duyurdu. . Alımların Engelli, Eski hükümlü ve Daimi işçi statüsünde gerçekleştirileceğini belirtelim. İşte 2022 yeni Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Millî Eğitim Bakanlığ (MEB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Belediye işçi personel alım ilanları...
05.05.2022 16:49 - Son Güncelleme: 05.05.2022 16:49
Başvurular az evvel başladı! 4 bin 253 TL - 7.198,42 TL arası maaşla kamuya işçi ve personeller alınıyor! İŞKUR- MEB, KGM, DSİ, Belediye iş ilanlarını yayımladı. Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte güncel ilanları gelmeye devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kısaca İŞKUR ile kamuya alım yapılacak. Engelli, Eski hükümlü ve Daimi işçi statüsünde gerçekleştirilecek alımların tümüne haberimizden ulaşabilirisiniz. İşte iş ilanları ve başvuru detayları...
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN NİTELİKLER NELERDİR?
İŞKUR Kamu İşçi alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,