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Haberler Ekonomi Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Bankalar yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri kampanyalarla nakde ihtiyaç duyan insanların yardımına yetişmektedir. Kampanyalar yardımıyla acil gereksinim sahibi olan vatandaşlar borçlarını kapatma veya tek çatı altında toplama imkânı bulabilmektedir. Üstelik bankalar müşterilerini gereksiz işlemlerle zorlamamakta ve kampanyaların sunmuş olduğu olanakları olabildiğince geniş tutmaktadır.

takvim.com.tr
26.12.2022 14:29 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:29
Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Kampanya dahilinde isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi çekebilecekler. Daha yüksek meblağlara ihtiyaç duyanlar ise 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanabilecekler.

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Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Üstelik banka faiz oranlarını da oldukça düşük tutuyor. Bugünlerde kredi ihtiyacı olanlar için bu kredi seçenekleri oldukça cazip bulundu. Çekeceğiniz krediye uygun olarak faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini bankanızdan öğrenebilirsiniz.

Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Bankanın sunmuş olduğu krediden yararlanmak isteyen müşterilerin 18 yaşından büyük olması kuraldır. Banka bu yüzden müşterilerinden doğum tarihlerini iletmelerini arzu etmektedir.

Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Öte yandan T.C. vatandaşı olmakta gereklidir. Çünkü bankanın istediği bilgilerden birisi de T.C. kimlik numarasıdır. Bu numara üzerinden banka kredi notunu kontrol etmektedir.

Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın

Bu kredide önemli olan bir diğer hususta kredi notudur. Eğer kredi notunuz 1200 altındaysa büyük ihtimal ret cevabı alırsınız. Gelirinizi kanıtlayabilmeniz de gereklidir.

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