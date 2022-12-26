Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Sakın kaçırmayın! Bütçenize göre onay alın
Bankalar yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri kampanyalarla nakde ihtiyaç duyan insanların yardımına yetişmektedir. Kampanyalar yardımıyla acil gereksinim sahibi olan vatandaşlar borçlarını kapatma veya tek çatı altında toplama imkânı bulabilmektedir. Üstelik bankalar müşterilerini gereksiz işlemlerle zorlamamakta ve kampanyaların sunmuş olduğu olanakları olabildiğince geniş tutmaktadır.
26.12.2022 14:29 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:29