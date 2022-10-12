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Haberler Ekonomi Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!

Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!

Müşteri mağduriyetlerini engellemek adına hizmet veren Türkiye Bankalar Birliği'nin Hakem Heyeti bu alanda etkinlik göstermektedir. Bankaların haksız yere değişik kanallardan tahsis etmiş bulunduğu ücretlerin iadesini gerçekleştiren bu hizmetten mağduriyet yaşam sürdüren herkes faydalanabilmektedir. Siz de hesabınızda sıra dışı bir ücret tahsilatı sorunu ile karşılaştıysanız ivedi olarak lüzumlu başvuruları yapmanız lazımdır.

takvim.com.tr
12.10.2022 14:06 - Son Güncelleme: 12.10.2022 14:06
Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!

Hakem heyeti bankalar ve müşteriler arasında tarafsız bir tutum sergileyerek tarafların uzlaşmasını sağlamaktadır. Hakem heyetine gerçekleştireceğiniz başvurunun onayı ile yaşadığınız meseleye yönelik birimlere ulaşmanız sağlanır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!
Yaşadığınız sorunlarla bizzat ilgilenecek 4 farklı birim vardır;
· Banka Kartları ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!

· Tüketici Kredileri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!

· Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları anında iade alacak! Almayan bin pişman olur!

· Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

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