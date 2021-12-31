Başvuru yapan erken emekli oluyor! Çoğu kişinin bunlardan haberi yok! Emeklilik tarihinizi öne çekebilirsiniz! SSK, SGK, Bağkur...

Sigortalı olarak çalışan SSK, SGK, Bağkur'lu milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi merakla beklerken bir yandan da hesaplama işlemlerinden faydalanıyor. Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet verdikten sonra yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyenler bu hayata erken kavuşabilmenin de hayalini kuruyor. Peki emeklilik tarihi nasıl öne çekilir, doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor? Çoğu kişinin bunlardan haberi yok, başvuru yapan erken emekli oluyor. Hangi süreler için borçlanma yapılabildiği ve erken emekliliğin kapılarını aralayan detaylara ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.