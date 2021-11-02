Başvuru yap daireyi al! Kasım ayı gelir gelmez TOKİ'de eşsiz kampanyalar start aldı! 176.000 TL'ye anahtar teslim müjdesi var!
Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Son aktarılan bilgilere göre, Van'da 49 konut, Kocaeli'de 10 konut, Kilis'te 32 konut, Kars'ta 153 konut, İzmir'de 141 konut, Erzincan'da 64 konut, Elazığ'da 22 konut, Bartın'da 108 konut, Afyon'da 253 konut ve 14 dükkan satışa çıktı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği 9 ildeki konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. TOKİ açık satış yönetemiyle 832 dairenin satışını gerçekleştirecek. Konut satışı olan illerin listesi ve daire fiyatları haberimizde yer alıyor.
02.11.2021 12:32
- Son Güncelleme: 02.11.2021 12:32
Başvuru yap daireyi al! Kasım ayı gelir gelmez TOKİ'de eşsiz kampanyalar start aldı! 176.000 TL'ye anahtar teslim müjdesi var. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle daire satışı başladı. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer alıyor.