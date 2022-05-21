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Haberler Ekonomi Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesi, asgari ücretin zamlanması, hammadde fiyatlarının rekor seviyeleri görmesi ve daha pek çok değişken çerçevesinde artan işveren giderleri, KOSGEB'i harekete geçirdi. Kurum, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm işverenlere nitelikli eleman desteğinde bulunacağını bildirdi.

takvim.com.tr
21.05.2022 15:56 - Son Güncelleme: 21.05.2022 15:56
Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

KOSGEB, bünyesine yeni personel alınacak olan işletmelere, 100 bin TL'ye kadar personel maaşı desteği vereceğini bildirdi.

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Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

Ülke sınırları içerisinde yaşayan girişimciler ve diğer vatandaşlar için geliştirdiği projeler ve sağladığı nakit hizmetler sayesinde istihdamın arttırılmasını sağlayan kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, yeni dönemde de toplum yararına hizmetler sunmaya devam ediyor.

Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

Bu kapsamda artan asgari ücret ve ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri sebebi ile pahalılaşan gündelik hayat şartlarına karşın artan personel masrafları için işverenlere yönelik de bir proje geliştirdiğini açıklayan kamu kurumu, ilgili projesinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

KOSGEB'in resmi internet sayfasında "Nitelikli Eleman Desteği" ismi ile duyurulmuş olan yeni projesinin, lisans mezunu personel çalıştıran işletmeleri kapsadığı bilgisi kaydedildi.

Başvuru tarihi daralıyor! Şartlara uyan herkese, kişi başı 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor!

Kurum tarafından yapılan açıklama ile ilgili proje kapsamında 4 personele kadar nakit desteğinin alınabileceği ve bu desteğin 100 bin TL ile sınırlandırılmış olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

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