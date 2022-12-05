Başvuru için geç kaldım demeyin! Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında yürütülen destek ödemeleri gün geçtikçe daha çok ilgileri üstüne çekmeyi sağlıyor. Vatandaşlar bu süreçte destek ödemesi fırsatlarından yararlanarak nakit para ödemelerine kavuşuyor.
05.12.2022 13:29 - Son Güncelleme: 05.12.2022 13:30
Fırsatlarla dolu hizmet imkânlar ASHB bağlamında duyuruldu. Bakanlık tarafından olanakların genişletilmesi gün geçtikçe dikkatleri üstüne topluyor. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız." şeklinde konuşmuştu.