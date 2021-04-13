Başvuru formu şartları belli oldu! İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı yapılacak! İşte vefa yardım kolisi başvurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sayfasından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere vefa yardım kolisi verileceği açıklandı. İçinde esas yiyeceklerin olduğu paketler için müracaat formu yayımlandı. "Vakfiyelerde yer alan hayır koşullarının yerine getirilmesi emeliyle Genel Müdürlüğümüzce 81 şehir merkezinde kuru yiyecek desteği verilmektedir." ifadeleri ile yayımlanan açıklamada müracaatların müracaat formu ile beraber bizzat yapılacağı belirtildi. Muhtaçlık yardımı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bulundurmaları gereken bir takım belgeler de var. Muhtaçlık yardımı başvurularında kişilerin yalnızca eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu teslim etmeleri yeterli oluyor.
Gereksinim sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM tarafından yapılan açıklamada gereksinim sahiplerine gıda kolisi desteği yapılacağına yer verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan muhtaç yardımından kimlerin yararlanabileceği ve müracaatların nasıl yapıldığı ise merak mevzusu oldu. Muhtaç yardımı almak isteyen gereksinim sahibi aileler müracaat detaylarını araştırmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor.
KURU GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NE VAR?
VGM'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği gıda kolisi şu şekilde:
"Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."
2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.
BAŞVURU FORMU
Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu
Başvuru formunun çıktısını alarak doldurun ve başvurunuzu şehrinizde bulunan Vakıflar İl Müdürlüğüne yapın.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan muhtaçlık yardımı açıklamasının ardından kimlerin yardımdan faydalanabileceği merak konusu oldu. VGM yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları taşımasını bekliyor. İhtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve %40'ın üzerinde engele sahip olan vatandaşlara yapılacak aylık 1037.96 lira tutarındaki yardım için gerekli şartlar ise merak edildi.