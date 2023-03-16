BAŞVURU EKRANI VE FORMU Meb.gov.tr | MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 4.250 büro personeli, 125 diyetisyen...
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınınacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hayırlı olmasını temenni ederken başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 2023 yılında yapılacak MEB sözleşmeli personel alımı için kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı ve formu! MEB sözleşmeli memur alımı başvuru kılavuzu, linki, başvuru... 4.250 büro personeli, 125 diyetisyen, 500 hemşire...
MEB'den yeni personel alım ilanı! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere müjde! Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağı bildirildi. Alım yapılacak bölümler belli olurken, başvuru nasıl yapılır, şartları ve başvuru formu-ekranı merak konusu oldu. Peki MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır, şartları neler? 4.250 büro personeli, 125 diyetisyen alımı başvuru formu yayımlandı mı? İşte MEB personel alımı tablosu ve diğer detaylar...
MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz.