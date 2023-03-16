BAŞVURU EKRANI VE FORMU Meb.gov.tr | MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 4.250 büro personeli, 125 diyetisyen...

MEB'den yeni personel alım ilanı! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere müjde! Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağı bildirildi. Alım yapılacak bölümler belli olurken, başvuru nasıl yapılır, şartları ve başvuru formu-ekranı merak konusu oldu. Peki MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır, şartları neler? 4.250 büro personeli, 125 diyetisyen alımı başvuru formu yayımlandı mı? İşte MEB personel alımı tablosu ve diğer detaylar...