Ve sonunda netleşti! Başvuranın anında hesabına yatıyor! Aylık 4.000 lira! İşte veren kuruluşlar listesi

Milyonlarca öğrenci üniversitelere giriş hakkı kazandı. Üniversite macerası başladı. Öğrencilerin merak ettiği husus ise üniversite burs müracaatı nasıl yapılır oldu. Peki; burs veren kurumlar hangileri? İşte üniversite öğrencilerinin burs alma yolları! Üniversite öğrencisi yüz binleri kapsıyor. Burs imkanı. Başarılı üniversite öğrencilerine kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında bursun yolunu açtı. İşte üniversite öğrencilerini burs veren kuruluşların listesi...