Başvuran ailelerin çocuklarına 1.611 TL yatırılıyor! Devlet para yardımı dağıtıyor! Ne karşılık isteniyor, ne geri ödeme! Başvurular e-Devlet’e...

Devlet durumu kötü olan vatandaşlara destek çıkmaya devam ediyor. Çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor. 2022'de ücret artışları sosyal yardım ücretlerine de yapıldı. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için her yıl 1259 liralık SED yardımı yapılıyordu. Bu rakam yeni yılla birlikte 1.611 liraya çıktı. Açılımı Sosyal ve Ekonomik Destek olan SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen bir ödemedir. Peki kimler alabiliyor, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları...