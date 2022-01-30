Başvuran 4 bin 253 TL kazanacak! 15 yaş üstü, çalışmayan, öğrenci, dul, işsizlik maaşı alanları kapsıyor! SGK açıkladı: 26 gün çalışan...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Paralar hesaplara aktarılacak. Çalışmayan, öğrenci hatta işsizlik ödeneğinden yararlananlar da bu ödemeyi alabilecek. Devlet bu yıl da işbaşı eğitim programlarıyla 500 bin gence gelir kapısı açıyor. İş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 164 lira, öğrencilere 112 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 82 lira ödeme yapılacak. İşte konu hakkında tüm detaylar!