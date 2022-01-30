Başvuran 4 bin 253 TL kazanacak! 15 yaş üstü, çalışmayan, öğrenci, dul, işsizlik maaşı alanları kapsıyor! SGK açıkladı: 26 gün çalışan...
Çalışmayan, öğrenci, işsizlik maaşı alan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu fırsat gençler için büyük gelir kapısı elde ettiriyor. Katılım sağlayan kişilere günde 164 TL ödeme yapılıyor. Öğrencilere 112 TL, işsizlik maaşı alanlara ise günde 82 TL yatırılıyor. Bu programa katılıp iş yerinde 26 gün çalışan kişilerin hesabına 4 bin 253 TL yatırılacak. Hükümet tarafından bu sene de 500 bine yakın gence gelir kapısı açılıyor. Peki, kimler bu ödemeleri alabilecek? Bu programa katılmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz, 15 yaşını tamamlamış, işverenin birinci, ikinci dereceden yakını ya da eşi olmayan, başlamadan önceki üç aylık dönemde başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak gerekiyor. İşte tüm detaylar...
30.01.2022 10:06
- Son Güncelleme: 30.01.2022 10:10
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Paralar hesaplara aktarılacak. Çalışmayan, öğrenci hatta işsizlik ödeneğinden yararlananlar da bu ödemeyi alabilecek. Devlet bu yıl da işbaşı eğitim programlarıyla 500 bin gence gelir kapısı açıyor. İş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 164 lira, öğrencilere 112 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 82 lira ödeme yapılacak. İşte konu hakkında tüm detaylar!
Programa katılarak iş yerinde 26 gün çalışanlara net asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira hesabına yatırılacak.