Başka hiçbir banka yapmaz! Ev ve araba almak isteyenlere Ziraat Bankası'ndan 52 bin 500 TL'ye daire, 97 bin TL'ye otomobil....
Ziraat Bankası evi olmayanları ev sahibi, otomobili olmayanları da araç sahibi yapmaya devam ediyor. Gayrimenkul satışları içerisinde 52 bin 500 bin TL'ye 120 m2 daire, 120 bin TL'ye 39 m2 kare daire satışa çıkarıldı. 2013 Model Ford Fluence'nin de 97 bin TL'den satışının yapılacağı duyuruldu. Ucuza ev ve araba almak isteyenlerin yeni adresi artık bankalar. İşte Ziraat Bankası'nın yeni ev ve araba satış ilanları...
03.10.2021 16:03
- Son Güncelleme: 03.10.2021 16:17
Ev ve otomobil fiyatları arttıkça vatandaşlar ev ya da otomobil sahibi olabilmek için farklı alterntiflere yöneliyor. Hal böyle olunca bankalar Satılık Gayrimenkuller ve Satılık Araçlar başlıklı duyurular yayımlayarak ucuza ev ve otomobil satışlarını başlattı. Ziraat Bankası son yayımladığı ilan ile diğer bankaları geride bıraktı. Ankara, Muş, Samsun, Mardin, İstanbul, Tokat ve daha bir çok ilde ev ve otomobil satışları yapıyor. Ev fiyatları 52 bin 500 TL'den başlarken, otomobiller de 97 bin TL ve üzeri fiyatlar ile satışa çıkarıldı. İşte il il Ziraat Bankası ev ve otomobil satışları...