Başka hiçbir banka yapmaz! Ev ve araba almak isteyenlere Ziraat Bankası’ndan 52 bin 500 TL’ye daire, 97 bin TL’ye otomobil....

Ev ve otomobil fiyatları arttıkça vatandaşlar ev ya da otomobil sahibi olabilmek için farklı alterntiflere yöneliyor. Hal böyle olunca bankalar Satılık Gayrimenkuller ve Satılık Araçlar başlıklı duyurular yayımlayarak ucuza ev ve otomobil satışlarını başlattı. Ziraat Bankası son yayımladığı ilan ile diğer bankaları geride bıraktı. Ankara, Muş, Samsun, Mardin, İstanbul, Tokat ve daha bir çok ilde ev ve otomobil satışları yapıyor. Ev fiyatları 52 bin 500 TL'den başlarken, otomobiller de 97 bin TL ve üzeri fiyatlar ile satışa çıkarıldı. İşte il il Ziraat Bankası ev ve otomobil satışları...