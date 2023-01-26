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Haberler Ekonomi Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! Aile Bakanlığı'ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! Aile Bakanlığı'ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

Aile Bakanlığı'ndan öğrencilere 8.500 TL ödeme yapılacak. Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın. Program ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine başarı desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında "Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız" dedi. Peki Başarı Teşvik Programını başvuru şartları neler? Kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar.

26.01.2023 23:49 - Son Güncelleme: 27.01.2023 11:48
Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ! Yüzbinlerce öğrenciye para yardımı yapılacak. Açıklama geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Gözler Başarı Teşvik Programının detaylarına çevrildi. Program için 1,5 milyar liralık bütçe ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz.

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Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu. Peki Başarı Teşvik Programı nedir? Şartları neler? Başarı Teşvik Programı başvurusu devam ediyor mu, ödemeler nasıl yapılacak?

Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

Öncelikle program kapsamında yapılan ödemelerin tümüne bir göz atalım:

1 ) Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ,

2 ) LGS'de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği,

Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

3 ) Meslek lisesi mezunlarına, işe girmeleri durumunda 3 ayda bir 4 defaya mahsus toplam net asari ücret kadar destek,

Lisans eğitimi alan öğrencisi olan ihtiyat sahibi hanelere her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği,

Aile Bakanlığı’ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...

YKS'de ilk 500 binde yer alan öğrencilere tek seferlik net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği,

Üniversitede not oralaması 85 ve üstü veya dengi olan öğrencilere net asgari ücret kadar başarı desteği,

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