Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın! Aile Bakanlığı'ndan öğrencilere 8.500 TL ÖDEME! 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıflar ve üniversiteliler...
Aile Bakanlığı'ndan öğrencilere 8.500 TL ödeme yapılacak. Başarı Teşvik Programını bilmeyen kalmasın. Program ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine başarı desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında "Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız" dedi. Peki Başarı Teşvik Programını başvuru şartları neler? Kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar.
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ! Yüzbinlerce öğrenciye para yardımı yapılacak. Açıklama geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Gözler Başarı Teşvik Programının detaylarına çevrildi. Program için 1,5 milyar liralık bütçe ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz.
Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu. Peki Başarı Teşvik Programı nedir? Şartları neler? Başarı Teşvik Programı başvurusu devam ediyor mu, ödemeler nasıl yapılacak?
Öncelikle program kapsamında yapılan ödemelerin tümüne bir göz atalım:
1 ) Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ,
2 ) LGS'de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği,