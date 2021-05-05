RAMAZAN İMSAKİYE
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Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faizler fena patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Tek tek güncellendi! Faizler fena patladı! Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler sonrasında vatandaşların varlıklarını muhafaza etme mevzusunda alternatifler aramaya devam ediyor.Türkiye'de vatandaşların Türk lirasında kalmaları devlet tarafından da seçim edilen bir yatırım refleksi haline geldi. Dolarizasyonu önlemek için Türk lirası türünden banka mevduatlarına muhtelif imkanlar tanınmaktadır. Bu biçimde bankalarda TL mevduatlarının çoğalması hedeflenmektedir. Bankaların Türk lirası türünden mevduat faizleri de büyük bir merak mevzusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı.

05.05.2021 09:11 - Son Güncelleme: 05.05.2021 09:11
Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faizler fena patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 30 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 30.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde... Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faizler fena patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı.

Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faizler fena patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faizler fena patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Barut fıçısı yanında halt etmiş! Faizler fena patladı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?