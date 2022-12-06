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Haberler Ekonomi Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

Bartın TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi 6 Aralık 2022 Salı günü gerçekleştirildi. Kura çekimi TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi gündeme geldi. İşte TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

06.12.2022 16:25 - Son Güncelleme: 06.12.2022 16:30
TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

2022 TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kuraların çekilmesiyle birlikte isim listesi de ortaya çıktı. Kuraya başvuru yapan yüzlerce kişi isim listesini görüntülemek için araştırmalara koyuldu. İşteTOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA göre isim listesi! Bartın 850 konut TOKİ kurası 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız sonuçları...

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TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ tarafından Bartın'ın 3 ilçesinde toplamda 850 sosyal konut inşa edilecek. Bu kapsamda öncelikle ilçedeki konutlar için Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. TOKİ Bartın kuraları 6 Aralık 2022 tarihinde (bugün) saat 10:00'da çekilmeye başlandı. Kura çekiminin bitiminde de isim listesi yayımlandı.

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

Bartın TOKİ kura sonuçları için

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

TOKİ BARTIN KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Bartın evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

BARTIN MERKEZ: 400 konut

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