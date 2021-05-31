Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

Bankada hesabı olanlar elini çabuk tutsun! İndirim için yarın son gün! Herkesin yatırım yapmak istediği çeşitli kanallar bulunuyor. Kimi dövize, altına, borsaya yatırım yaparken kimi de vadeli mevduatı tercih ediyor. Risk almayı göze almayan ve 'gün sonunda param katlanarak gelsin' diyen kişiler birikim kanallarından vadeli mevduata yöneliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın aldığı önemli 'indirim' kararı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 30 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte detaylar!