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Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

Nakit parası olanlar sevindi. 32 günlik vadeli mevduatlar tavan yaptı. Türk lirasında yaşanan değer kaybı, enflasyon sayılarında yaşanan yükseliş ve dolar kurundaki yukarıya doğrultulu hareketlilik sebebi ile Merkez Bankası tarafından gerekli olarak parasal sıkılaşma siyaseti uygulanmaya başlanmış, bankaların ucuz kredi muslukları süratli bir biçimde kapatılırken uzun vakittir düşük izleyen mevduat faizlerini yükseltecek istikamette adımlar atılmıştı. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 30 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte detaylar!

31.05.2021 12:28 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:28
Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

Bankada hesabı olanlar elini çabuk tutsun! İndirim için yarın son gün! Herkesin yatırım yapmak istediği çeşitli kanallar bulunuyor. Kimi dövize, altına, borsaya yatırım yaparken kimi de vadeli mevduatı tercih ediyor. Risk almayı göze almayan ve 'gün sonunda param katlanarak gelsin' diyen kişiler birikim kanallarından vadeli mevduata yöneliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın aldığı önemli 'indirim' kararı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 30 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte detaylar!

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Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz kazaç fırsatı sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.


Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

Döviz, emtia, kripto ve borsa gibi alanlara yatırım yapan kişiler sert dalgalanmalarla mücadele edemiyorsa, zaman sorunu varsa ya da bu durum fırsata dönemiyorsa burada TL vadeli mevduat gibi sabit getirili yatırımlar devreye giriyor.

Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

31 MAYIS'TA SON!

Vadeli mevduat, yıllık yüzde 19.50'ye ulaşan faiz getirisi ve stopaj avantajıyla birikim yapmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 30 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı kararıyla faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü.

Bankaların son dakika 32 günlük mevduat faizlerine enflasyon düzenlemesi! En yüksek faiz veren banka değişti, faizler tavan yaptı

Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 yerine sıfır (0) olarak uygulanıyor.