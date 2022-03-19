Bankaların gizli kalmış ilaç gibi gelen kredileri! Sıfır faiz ve 0.99 oranlarıyla binlerce lira alabilirsiniz! Anında hesaba yatıyor

Nakit ihtiyaçlarının çözümü için bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Faizsiz 5 bin liraya kadar kredi seçenekleri ve 10 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz oranları ile kredi fırsatlarını duyuran birçok banka, 2022 yılında nakde sıkışan birçok kişiye çare olmaya devam ediyor. Üstelik dijital kanallar üzerinden kolayca başvuru yapacak herkesin rahatlıkla kredi kullanması sağlanacak.