Bankaların faiz oranları son dakika çakıldı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizleri sil baştan! Vakıfbank, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve Aktif Bank...
TCMB'in son aylarda peş peşe gelen faiz indirimleri sonrasında kamu ve özel bankalardan kredi faiz indirimleri gelmeye başladı. Özellikle artan hayat pahalılığı ve ihtiyaçlara yönelik ihtiyaç kredileri ile otomobil piyasasında görünen yüksek fiyatlara karşı taşıt finansmanları dikkat çekiyor. İşte en düşük faizli taşıt ve ihtiyaç krediler. İşte Vakıfbank, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve Aktif Bank konut, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları. Son dakika kredi faiz oranları bombası: %1,20, %1,29 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri...
En uygun faiz oranları ile taşıt kredileri veren kamu bankalarından 2. el veya 0 km araç alacaklara özel faiz oranları güncellendi.
Buna göre kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranları şu şekilde:
- Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,50
- Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,59
- Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,54
En Uygun Taşıt Kredileri Hangi Bankada
Kamu bankalarının dışında birçok özel banka tarafından da düşük faiz oranları ile taşıt kredisi fırsatları sunuluyor. Taşıt kredilerinde vatandaşların sıfır veya ikinci el araç alımlarına yönelik özel seçenekler yer almaktadır.
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Düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile bu kredilerden yararlanarak en cazip oranlarla taşıt kredisi talep edebilirsiniz.
Bankaların en uygun taşı kredisi faiz oranları ise şöyledir:
- Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,55
- İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,54
- Aktif Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,70
Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kampanyaları Başladı
Taşıt kredilerinin yanı sıra birçok banka tarafından faizsiz ihtiyaç kredisi seçenekleri de sunulmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde vatandaşlar artan fiyatlar karşısında nakit sıkıntısı çekmesine yönelik çözüm önerileri bankalardan geldi.