Bankalardan peş peşe açıklamalar! Faiz indirimleri ihtiyaç kredilerine dip yaptırdı! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor?
Piyasalarda yaşanan fiyat artışları sonrasında acil nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar için kredi faiz oranları güncellendi. Birçok banka tarafından düşük faiz oranları ile sunulan ihtiyaç kredileri, aynı zamanda 3 ay ödemesi seçeneklerle sunuluyor. Bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından gelen yeni kampanyalara vatandaşların ise ilgisi bir hayli yoğun. İşte en düşen faizler sonrasında en uygun ihtiyaç kredileri Gözler oradaydı! Kamu Bankasından yeni finansman duyurusu! Herkesi ev sahibi yapacak faizsiz konut kredisi açıklandı
İhtiyaç Kredilerinde 3 Ay Erteleme Fırsatı
Aralık ayının gelmesinin ardından yılın son uygun kredi kampanyalarından yararlanmak isteyenlere özel cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajları ile nakit ihtiyacı için kredisini şimdi alan vatandaşlar ödemelerine 3 ay sonra 2022 yılında başlayabilecekler.
ING, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Aktif Bank başta olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen birçok bankası tarafından; ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri için 3 ay erteleme imkanları sunulmaya devam ediyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ING Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
ING Bank'ın 3 ay erteleme seçeneklerine sahip ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenlere özel en düşük faiz oranları uygulanmaya devam ediyor.
Yeni yıla kadar devam etmesi beklenen kredi kampanyasında %1,48'den başlayan düşük faiz avantajları sunulmaktadır. Ayrıca ING Bank müşterilerine özel 5 bin TL'ye kadar faizsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi fırsatları da sunulmaya devam ediyor.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
Tüketici kredilerinde Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrasında ciddi bir indirime giden kamu bankaları, Ziraat Bankası öncülüğünde kredi faizlerini düşürdü.