Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL'de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL'de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni bir kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında faiz yetkisine sahip oldu. Bu karar ile TCMB'nin bankaların faiz oranlarında üst sınırı belirlemesi sağlanacak. Üst sınır belirlemede yetki sahibi olması niçiniyle de bankalar çok daha ucuza mevduat toplayabilecekler. Her geride bıraktığımız gün mevduat hesapları ile alakalı oluşturulan yeni düzenlemeler ise 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında oranların değişmesine niçin oluyor. Mevduat oranlarında görülen düşüş ise ilgi çekti. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren banaklar&hellip;

takvim.com.tr
03.02.2022 13:34 - Son Güncelleme: 03.02.2022 13:34
Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL’de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Türkiye'de bankacılık pazarında Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan yenilikler TL mevduatlarına olan ilginin yükselmesine niçin olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL’de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

Kısa bir sürede yüzde 22'lere kadar dayanan mevduat faiz oranları, oluşturulan yeni düzenlemeler ardından konumunu düşüşe bıraktı. Öte yandan kur korumalı TL mevduat hesaplarına yönelik ilginin ise artmaya devam ettiği ifade edildi.

Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL’de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

Mevduat faiz hesaplarından en yüksek oranlar ile yararlanmak isteyenler faiz oranları daha da düşmeden birikimlerini bu hesaplara transferi gerekecektir.

Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL’de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

Mevduat faiz oranlarının düşürülmesinin sonrasında vatandaşlar en yüksek mevduat faizi kazanabileceği bankaları incelemeye başladı. Birçok banka doğrultusundan %20'ye sabitlenen mevduat faiz oranları detaylı bankalar doğrultusundan bu oranın üstünde verilmeye devam ediyor.

Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar! Parası TL’de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde

En yüksek mevduat faiz oranları ise şu şekilde güncellendi:

  • Alternatif Bank 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20,50
  • Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20,75
  • Odeabnak 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20,25
  • CEPTETEB 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20
  • ING Bank 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20

SON DAKİKA