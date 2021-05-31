Bankalardan büyük müjde! Hiç bir masraf yok dosya parası yok! Başvurup hemen 75.000 TL hesabınıza yatıyor

Peş peşe son dakika açıklandı. Nakit ihtiyacı olanlara büyük müjde! Birçok banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için 36 ay vade ile 75 bin TL ye varan kredi fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insanın anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de bu zorlu günlerde ekonomik anlamda darlık çekmesine engel olmak için kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgını ile beraber ülkemizde ekonomik anlamda meydana gelen etkiler ilk başta esnaflar ve peşine vatandaşların zorlu günlerden geçmelerine neden oldu. Beslenme ihtiyaçlarını kapatma isteyen kişiler ise bu zorlu anlarda kredi ya da kredi kartı ile anlık olarak rahatlamayı tercih ettiler.

31.05.2021 09:44 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





