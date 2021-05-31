Bankalardan büyük müjde! Hiç bir masraf yok dosya parası yok! Başvurup hemen 75.000 TL hesabınıza yatıyor
Peş peşe son dakika açıklandı. Nakit ihtiyacı olanlara büyük müjde! Birçok banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için 36 ay vade ile 75 bin TL ye varan kredi fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insanın anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de bu zorlu günlerde ekonomik anlamda darlık çekmesine engel olmak için kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgını ile beraber ülkemizde ekonomik anlamda meydana gelen etkiler ilk başta esnaflar ve peşine vatandaşların zorlu günlerden geçmelerine neden oldu. Beslenme ihtiyaçlarını kapatma isteyen kişiler ise bu zorlu anlarda kredi ya da kredi kartı ile anlık olarak rahatlamayı tercih ettiler.
Bir hayli banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için 36 ay vade ile 75 bin TL ye varan kredi fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Her bankada değişik faiz oranları ve vade rakamları uygulanabiliyor. Bankalardan bin TL ile 75 bin TL arasında kredi alacak şahıslara 36 ay vade ile anlık nakit gereksinimlerini giderebilmeleri için takviyeler sunulmaya devam ediyor. Ziraat bankası yüzde 1,58 faiz oranı güncellemesini yaparken enpara.com da yüzde 1,59 olarak faiz güncellemesinden bulundu. Bu iki banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için uygun faiz oranları ile destek sunmaya devam ediyor.
Bankalardan kredi fırsatları…
Enpara.com ihtiyaç kredisi…
Finans bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için bin ile 75 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Kişilerin bu anlarda gelir belgesi ya da ipotek vermesine gerek kalmadan maliyet oranı düşük olarak kredi alabilecekler.
Garanti bankası ihtiyaç kredisi…
Garanti bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için 15 bin ile 100 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğer bankadan vatandaşlar 15 bin TL kredi çekerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1,79 olurken 25 bin TL kredi çekecekler için de yüzde 1,72 olarak belirleniyor.