Bankalardan ayakları yerden kesecek teklifler! 1.2 ile 1.54 kredi müjdesi aktarıldı! 14 Aralık taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları, bankalara uğramadan önce kişilerin sıklıkla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Bankalar kredi faiz oranlarında aldığı yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Üç kamu bankası tarafından Kasım ayında yapılan son duyuruda, konut kredisi faiz oranlarının 1,29'dan 1,20'ye düşürüldüğü duyurulmuştu. Bu kapsamda bankaların kredi faiz oranları araştırılıyor. İşte banka banka faiz oranlarında son durum