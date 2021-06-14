Bankalarda son dakika hafta içi depremi: 11 bankadan ortak güncelleme geldi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişti!
Son dakika haberleri: 11 bankanın faiz oranları güncellendi. İş, Garanti, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Bank, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank lüzum, vasıta ve ev kredisi faiz oranları yüzde kaç, en düşük kredi faiz oranı hangi bankada, en uygun kredi veren banka hangisi? Şubeye gitmeden bilgisayar başında hızlıca başvuru formu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online başvuru formu doldurarak yapacağınız bu başvuru SMS kredi başvurusu gibi ön onay niteliğindedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen evraklar ile birlikte yine şubeye gitmeniz istenecektir.
Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.