Bankalarda son dakika hafta içi depremi: 11 bankadan ortak güncelleme geldi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişti!

Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.