Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi!

Son dönemde dolar kurundaki artış ve dolarizasyon riskinin önüne geçmek amacıyla bankalar tarafından yeni bir hamle gerçekleştirildi. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını artırma yoluna gittiler. Türkiye'de mevduat faizi, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için önemli bir konudur. Bankalara yatırılan paraların getirisi olarak bilinen mevduat faizi, yatırımcılar için gelir kaynağı oluştururken, finansal piyasalardaki hareketliliklere ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.