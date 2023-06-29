Bankalarda 32 günlük mevduat faizi depremi! Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit ödeme yapılacak! Yeni TL bombası geldi!
Son seçim döneminde, özellikle seçim öncesi ve sonrasında dolar kuru, önceki 18 TL bandından ayrılarak yükseliş yaşamıştır. Bu yükseliş, vatandaşların dövize yönelme riskinin artmasıyla birlikte bankaların TL'de kalma eğilimini teşvik etme çabalarını beraberinde getirmiştir. Bankalar, bu süreçte mevduat faizlerinde artışa gitmişlerdir. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam ediyor.
29.06.2023 10:01 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:01
Son dönemde dolar kurundaki artış ve dolarizasyon riskinin önüne geçmek amacıyla bankalar tarafından yeni bir hamle gerçekleştirildi. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını artırma yoluna gittiler. Türkiye'de mevduat faizi, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için önemli bir konudur. Bankalara yatırılan paraların getirisi olarak bilinen mevduat faizi, yatırımcılar için gelir kaynağı oluştururken, finansal piyasalardaki hareketliliklere ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.