Bankalara 3150 kişi alınacak! KPSS sınav şartsız, en az ilkokul mezunu olanlar personel yapılacak! 10.100 TL maaş! Şoför, memur, kadroları!
Bankada çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. 3 banka personel alımı yapıyor! Onlarca ilde Gişe memuru, Müfettiş, Uzman yardımcı, şoför, Sistem Uzmanı Alımı, Bilgi Sistemleri İç Kontrol Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Risk Yönetimi Uzman Yardımcısı, İletişim ve Organizasyonel Strateji Uzman Yardımcısı, Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi Uzman Yardımcısı, Krediler ve Proje Finansmanı Uzman Yardımcısı, Ekonomi, Finans ve Hazine Uzman Yardımcısı alınacak. Kadroların açıklandığı personel alımında başvuru şartları da paylaşıldı. İşte detaylar!
Bankada çalışma hayali olanları ilgilendiren personel alımı! 2022 yılında kamu ve özel bankalar binlerce kişiyi bünyesinde memur, personel olarak çalıştıracak. Boş kadrolar açıklandı. Başvurular hakkında tüm detaylar verildi. Farklı kadrolarda iş ilanı yayınlayan 3 banka bazı kadrolar için KPSS şartı aranmayacağını da belirtti. Bu habere en çok KPSS, sınav şartsız iş ilanı arayanlar sevindi. Peki başvuru şartları neler? Boş kadro hangileri? İşte yanıtları...
İŞ BANKASI ŞOFÖR ALIMI SONA ERİYOR!
Geçtiğimiz hafta yayımlanmış olan İş Bankası Şoför alımı ilanına göre başvuruların ilan tarihinden sonra başlamasından sonra artık sona eriyor.
İş Bankası Şoför alımına henüz başvuru yapmamış olan adaylar en geç 17 Ekim 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece Online olarak gerçekleştirilecektir.