Bankalar teklifleri yenilendi gözler kamaştı! Ceplerde şenlik havası estirecek gelişme! 24.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Bankalar teklifleri yeniledi. Ceplerde şenlik havası estirecek gelişme yaşandı. Haftanın ilk gününde üç kamu bankası faiz oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı ve hemen sonrasında bankada para birikimi olanlar gözlerini mevduat faizlerindeki son duruma çevirdi. 1 milyon TL altı çekilecek konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a indi. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32 günlük 20.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağı bankada parası olanlar tarafından merak edilmektedir. Mevduat hesabında para birikimi olanlar banka mevduat faizlerindeki son rakamlara odaklandı.
30.10.2021 22:56
- Son Güncelleme: 30.10.2021 22:56
Bankada parası olanlar mevduat faizlerini araştırıyor. 32 günlük mevduat faiz oranları hesapta parası olanların gündemindeki yerini almaya başladı. Bilindiği üzere bugün üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildiği duyuruldu. Bu gelişmeler sonrasında konut kredisi faiz oranı %1,29 oldu. Yaşanan bu gelişme sonrası kamu ve özel bankaların mevduat faiz oranları merak edilmektedir. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar yeni mevduat oranlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ekim ayının son gününde para birikimi olanlar için bazı bankalar mevduat faiz oranlarını banka banka aktardık.