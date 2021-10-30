Bankalar teklifleri yenilendi gözler kamaştı! Ceplerde şenlik havası estirecek gelişme! 24.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bankada parası olanlar mevduat faizlerini araştırıyor. 32 günlük mevduat faiz oranları hesapta parası olanların gündemindeki yerini almaya başladı. Bilindiği üzere bugün üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildiği duyuruldu. Bu gelişmeler sonrasında konut kredisi faiz oranı %1,29 oldu. Yaşanan bu gelişme sonrası kamu ve özel bankaların mevduat faiz oranları merak edilmektedir. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar yeni mevduat oranlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ekim ayının son gününde para birikimi olanlar için bazı bankalar mevduat faiz oranlarını banka banka aktardık.