Bankalar şirazeden çıktı! 7-8-9 Eylül konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları! Eylülde resmen çığır açacak 1.20'ye kadar düştü! Ziraat, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası...

Eylül ayının en dört gözle beklenen konularından birisi kredi faiz oranları olarak karşımıza çıkıyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Biliyorsunuz oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar veya ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrama düşüncesini koruyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalarını devam ettiriyor. İşte Eylül ayı banka banka kredi faiz oranları...