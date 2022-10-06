Bankalar sıraya girdi, emekli promosyonlarına ardı ardına okkalı zamlar! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte detaylar
Emekli vatandaşlar bağlı oldukları banklardan ek promosyon almaktadırlar. Artan enflasyon oranları nedeniyle birtakım bankalar emeklilik maaş promosyonlarında artış yaptı. En çok artış yapan bankaları sayfamızda derledik. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte detaylar
Bankalar emekli müşterileri bağlamında resmen yarışa girdi. Kimi bankalar ödemeleri 10 bin liraya kadar çıkardı. Ekim ayında promosyon kampayanları son sürat devam ediyor. Peki emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte 2022 banka emekli promosyon ödeme takvimi...
YAPIKREDİ
SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir." ifadelerine yer verildi.