Bankalar sıraya girdi, emekli promosyonlarına ardı ardına okkalı zamlar! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte detaylar

AKBANK

Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.