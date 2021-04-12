Bankalar kıyasıya rekabete girince emeklilerin yüzü güldü! Tüm emekli vatandaşların dikkatine! Tam tamına 2.550 TL veriliyor
Tam tamına 2.550 TL veriliyor! Emeklilerin yüzleri gülmeye devam ediyor. Açıklamalar peş peşe geldi. Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren haberler yaşanmaya devam ediyor. Doğru seçimi yapan emekliler, kamu veya özel bankaların kıyasıya rekabetinden hasılatlı çıkmaya muvaffak oluyor. İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na kadar geniş bir çerçevede emeklilere sunulan promosyon kampanyaları, emekli vatandaşlara enflasyonla gayret için bir nebze olsun can suyu yerine geçiyor. Vatandaşların rahat bir nefes alması için bankaların başlattığı promosyon yarışı kızıştı. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz... Emekli banka promosyonu nedir? Emekli banka promosyonu kaç yılda bir alınır? Milyonlarca emekli için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaş müşterilerine bankalar cazip kampanyalar başlattı. İşte detaylar... Emekli maaş miktarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL gibi seviyelerde verilen promosyon ödemeleri herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükseltildi. Bazı bankalarda emekli vatandaşların promosyon ücreti olarak alacakları tutarlar 2550 TL'ye kadar çıktı.
Emekli maaş miktarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL gibi seviyelerde verilen promosyon ödemeleri herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükseltildi. Bazı bankalarda emekli vatandaşların promosyon ücreti olarak alacakları tutarlar 2550 TL'ye kadar çıktı. Banka emekli promosyon kampanyaları, bütün emeklilerin yararlanabileceği ve şu ekonomik sıkıntılı durumda ek gelir kaynağı yaratabilecekleri kampanyalar olması sebebiyle büyük ilgi görüyor.