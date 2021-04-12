Bankalar kıyasıya rekabete girince emeklilerin yüzü güldü! Tüm emekli vatandaşların dikkatine! Tam tamına 2.550 TL veriliyor

Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz... Emekli banka promosyonu nedir? Emekli banka promosyonu kaç yılda bir alınır? Milyonlarca emekli için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaş müşterilerine bankalar cazip kampanyalar başlattı. İşte detaylar... Emekli maaş miktarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL gibi seviyelerde verilen promosyon ödemeleri herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükseltildi. Bazı bankalarda emekli vatandaşların promosyon ücreti olarak alacakları tutarlar 2550 TL'ye kadar çıktı.