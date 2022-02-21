Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Musluklar fora edildi! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu

Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren anında anında bütün bankalar kur korumalı ve başka mevduat hesabı ürünleri ile kişilerin birikimlerini en iyi oranlar üzerinden değerlendirmelerini sağlamaktadır. Günümüzde bu hesaplar üzerinden en yüksek oranları elde etmek isteyenler ise bankaların sık sık değişen hoş geldin faiz oranlarını incelemeye başladılar.