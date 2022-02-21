Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Musluklar fora edildi! Para parayı çeker! 32 günde alacağınız para 7.683 TL oldu
Bankaların mevduat faiz oranlarında görülen yeni oranlar kişilerin birikimlerini durduğu yerden değerlenmesini sağlıyor. En yüksek oranlara sahip hesap üzerinden kazanç elde etmek isteyenlerin tercih ettiği çoğu hesap ise bugünümüzde vadesi bozulmadan çoğu değişik üstünlüğü da bir arada sunuyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve bu hesaplara olan ilginin artmasının sonrasında faiz oranlarında görülen değişim ise ilgi çekti. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat getirisi yayınlayan bankalar ise birikimlerini katlamak isteyenler doğrultusundan araştırılmaya devam ediyor. İşte en yüksek faiz veren o bankalar…
Hangi Bankaya Mevduat Yatırılır?
Ülke çapında yaygınlaştırılan vadeli mevduat hesapları, bilhassa TL'ye dönüşüm kapsamında kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi bir mevduat oranlarının görülmesini sağladı.
Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren anında anında bütün bankalar kur korumalı ve başka mevduat hesabı ürünleri ile kişilerin birikimlerini en iyi oranlar üzerinden değerlendirmelerini sağlamaktadır. Günümüzde bu hesaplar üzerinden en yüksek oranları elde etmek isteyenler ise bankaların sık sık değişen hoş geldin faiz oranlarını incelemeye başladılar.
· ING Bank e - Turuncu Hesap Faiz Oranı: %20
· Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %19,5
· Türkiye İş Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: %17
· Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,5