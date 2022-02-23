Bankalar kesenin ağzını açtılar! Okkalı zengin edecek faizler açıklandı! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi

Sonraki dönemlerde de ise devam edecek avantajlar ile vatandaşların birikimlerini cazip faiz oranları ile yapmaları sağlanmaktadır. 32 günlük vadeli Marifetli Hesap kapsamında 10.000 TL mevduat için 154,08 TL net kazanç oranı hesaplanmaktadır.