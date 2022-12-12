Bankalar hodri meydan dedi! ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası 2022 en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?
Son dakika bankalar harekete geçti. Emeklilere müjdeli haberler gelmeye başladı! Emeklilere verilecek olan yeni olanak paketleriyle birlikte promosyon imkânları da artmaya devam ediyor. Promosyon miktarlarının belli olmasıyla birlikte Akbank, Finansbank, Yapı-Kredi, Garanti BBVA, İş Bankasının sunduğu promosyon miktarları da netleşmeye başladı.
12.12.2022 13:30 - Son Güncelleme: 12.12.2022 13:30