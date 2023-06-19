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Haberler Ekonomi Bankada, yastık altında 41 bin TL'si olanlar yaşadı! TOKİ'den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL'lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

Bankada, yastık altında 41 bin TL'si olanlar yaşadı! TOKİ'den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL'lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

TOKİ seçim sonrası ucuza konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Ev almak isteyenlere yeni müjde geldi! 3 ilde dev ilan açıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyata konut satışlarına yenilerini ekledi. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller de belli oldu. 1+1, 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Çorum'da 411.568,00 TL'lik 1+1 dairelerin başlangıç taksit fiyatı 2.057,84 TL olarak açıklandı. Bu daire için yüzde 10 peşinat yani 41.156,80 TL talep ediliyor. Vade sayısı ise 180! İşte il il yeni TOKİ ilanları...

19.06.2023 22:05 - Son Güncelleme: 19.06.2023 22:05
Bankada, yastık altında 41 bin TL’si olanlar yaşadı! TOKİ’den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL’lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

Bankada, yastık altında 41 bin TL'si olanlar yaşadı! TOKİ'den 3 ile jet hızıyla ucuza konut satışı başladı. Başvurular online açıldı. TOKİ konut satışları Haziran ayında da devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler müjde! O illerede kura ile yüzlerce ev satılıyor. TOKİ'den 411.568,00 TL evler 41.156,80 peşinatla veriliyor. Vatandaşlar aylık 2.057,84ödeyerek 180 ayda borcunu bitirebilecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde konut satışı var? Ayda taksit ödemesi ne kadar? Ne kadar peşinat veriliyor? İşte merake edilen tüm soruların yanıtları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankada, yastık altında 41 bin TL’si olanlar yaşadı! TOKİ’den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL’lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞ İLANLARI!

19 Haziran 2023 itibariyle TOKİ güncel konut satışları şöyle;

Proje adı: BARTIN İLİ MERKEZ İLÇESİ, DALLICA KÖYÜ 424 ADET KONUT

Başvuru dönemi: 19.06.2023 - 23.06.2023

Kura tarihi: 07.07.2023

BARTIN TOKİ KONUT SATIŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bankada, yastık altında 41 bin TL’si olanlar yaşadı! TOKİ’den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL’lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

Proje adı: ÇORUM 2. BÖLGE 680 ADET KONUT

Başvuru dönemi: 03.07.2023 - 07.07.2023

Kura tarihi: 13.07.2023

ÇORUM TOKİ KONUT SATIŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bankada, yastık altında 41 bin TL’si olanlar yaşadı! TOKİ’den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL’lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

Proje adı: RİZE MERKEZ HAYRAT MAHALLESİ 283 ADET KONUT, 14 ADET DÜKKAN

Başvuru dönemi: 03.07.2023 - 07.07.2023

RİZE TOKİ KONUT SATIŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bankada, yastık altında 41 bin TL’si olanlar yaşadı! TOKİ’den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL’lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Öte yandan Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz.

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