Bankada, yastık altında 41 bin TL’si olanlar yaşadı! TOKİ’den 3 ile jet hızıyla ucuza konut! 411 bin TL’lik 1+1, 2+1 evler ayda 2 bin TL taksitle...

Bankada, yastık altında 41 bin TL'si olanlar yaşadı! TOKİ'den 3 ile jet hızıyla ucuza konut satışı başladı. Başvurular online açıldı. TOKİ konut satışları Haziran ayında da devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler müjde! O illerede kura ile yüzlerce ev satılıyor. TOKİ'den 411.568,00 TL evler 41.156,80 peşinatla veriliyor. Vatandaşlar aylık 2.057,84ödeyerek 180 ayda borcunu bitirebilecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde konut satışı var? Ayda taksit ödemesi ne kadar? Ne kadar peşinat veriliyor? İşte merake edilen tüm soruların yanıtları....