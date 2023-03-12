Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi!

Mevduat faiz oranları düzenli olarak güncelleniyor. Son dönemde, birikim yapmak isteyenler için en avantajlı faiz oranlarını sunan bankalar, yüzde 27'nin üzerine çıkarak dikkat çekiyorlar. Ayrıca, kur korumalı TL mevduat hesapları da bu bankaların tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.