Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi!
Hoş geldin faizlerinde 32 günlük vadeli hesaplarda faiz oranlarını düşüren bankalar arasında sadece beş banka, hala yüzde 27 seviyelerinde mevduat faiz oranları sunarak en yüksek getiriyi sağlamaya devam ediyorlar.
12.03.2023 13:58 - Son Güncelleme: 12.03.2023 13:58
Mevduat faiz oranları düzenli olarak güncelleniyor. Son dönemde, birikim yapmak isteyenler için en avantajlı faiz oranlarını sunan bankalar, yüzde 27'nin üzerine çıkarak dikkat çekiyorlar. Ayrıca, kur korumalı TL mevduat hesapları da bu bankaların tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.