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Haberler Ekonomi Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi!

Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi!

Hoş geldin faizlerinde 32 günlük vadeli hesaplarda faiz oranlarını düşüren bankalar arasında sadece beş banka, hala yüzde 27 seviyelerinde mevduat faiz oranları sunarak en yüksek getiriyi sağlamaya devam ediyorlar.

takvim.com.tr
12.03.2023 13:58 - Son Güncelleme: 12.03.2023 13:58
32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi! Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu!

Mevduat faiz oranları düzenli olarak güncelleniyor. Son dönemde, birikim yapmak isteyenler için en avantajlı faiz oranlarını sunan bankalar, yüzde 27'nin üzerine çıkarak dikkat çekiyorlar. Ayrıca, kur korumalı TL mevduat hesapları da bu bankaların tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi! Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu!

Peki, en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar hangileri? İşte, en yüksek mevduat getirisi sunan bankalar:

32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi! Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu!

Alternatif Bank, ING Bank ve Burgan Bank, halen yüksek mevduat faiz oranları sunan bankalar arasında yer alıyorlar.

32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi! Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu!

Mevduat faiz oranlarında birçok banka oranlarını düşürürken, bu bankalar hala avantajlı vadeli hesaplar sunarak yatırımcıların birikimlerine katkıda bulunuyorlar.

32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 6.496 TL faiz getirisi! Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu!

32 Gün Vadeli 300.000 TL Mevduat

Akbank
Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
306.871 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,50
Net Kazanç
6.871 TL

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