Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 1.665,75 TL faiz getirisi
Mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Son dönemde yüzde 20'lerin üzerine kadar çıkarak TL birikimi yapmak isteyenlere en avantajlı oranları sunan bankalar, kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla da öne çıkmayı başardı. Hoş geldin faizlerinde 32 günlük vadeli hesaplarında faizleri büyük ölçüde geri çeken bankalar arasında sadece 3 banka hala yüzde 20 seviyelerinde sundukları mevduat faiz oranları ile en yüksek getiriyi sunuyor. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte mevduat getirisi en yüksek o bankalar
Bankaların mevduat faiz oranlarında yeni oranlar görülmeye başladı. Birçok banka tarafından düşürülen oranlar dikkat çekiyor. Hala yüksek oranlardan yararlanmak isteyenler ise Alternatif Bank, ING Bank ve Burgan Bank'ın avantajlı vadeli hesaplarını tercih etmeye devam ediyor.
Bankaların Vadeli Hesap Faiz Oranları
32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranları üzerinden TL birikimlerini değerlendirmek isteyenler araştırmalarına başladı. Kısa süre önce bankaların faiz yarışı sonrasında yükselen oranların yeniden %17 – 19 bandına çekilmesinin ardından vatandaşlar yüksek oranları araştırmaya başladı. Bankaların en yüksek vadeli mevduat faiz oranları ve hesapları ise şu şekilde güncellendi:
ING Bank e – Turuncu Hesap
Mevduat faiz oranlarıyla hala en yüksek faiz getirisi sunan bankalar arasında yer alan ING Bank, e – Turuncu hesap fırsatıyla TL birikimi yapmak isteyenlere %20 faiz getirisi sunuyor.