Bankada parası olanın başına talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile en yüksek aylık 1.665,75 TL faiz getirisi

Bankaların mevduat faiz oranlarında yeni oranlar görülmeye başladı. Birçok banka tarafından düşürülen oranlar dikkat çekiyor. Hala yüksek oranlardan yararlanmak isteyenler ise Alternatif Bank, ING Bank ve Burgan Bank'ın avantajlı vadeli hesaplarını tercih etmeye devam ediyor.