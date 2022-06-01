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Haberler Ekonomi Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak mevcut birikimlerini döviz kurları ve altın piyasasında değerlendirerek riske atmak istemeyen vatandaşlara, kamu bankalarından çağrı geldi. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, birikim tutarlarına göre değişiklik gösteren 32 günlük net kazançları tek tek hesapladı. İşte kamu bankalarının mevduat getirilerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
01.06.2022 10:39 - Son Güncelleme: 01.06.2022 10:39
Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hesapladıkları net kazanç tutarlarını açıkladı.

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Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Getirisi Tutarları

Ziraat Bankası birikim tutarlarına göre 32 günde sağlanacak olan net kazançları hesapladı.

Birinci hesaplama tablosu:

  • Yatırılacak tutarı: 20 bin TL
  • Getiri oranı: Yüzde 14,50
  • Vade sayısı: 32 gün
  • Aylık net kazanç: 241,54 TL

Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

İkinci hesaplama tablosu:

  • Yatırılacak tutarı: 50 bin TL
  • Getiri oranı: Yüzde 14,50
  • Vade sayısı: 32 gün
  • Aylık net kazanç: 603,84 TL

Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Yatırılacak tutarı: 100 bin TL
  • Getiri oranı: Yüzde 14,50
  • Vade sayısı: 32 gün
  • Aylık net kazanç: 1.207,67 TL

Bankada 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL ve 200 bin TL olması yeterli! 32 günde 2415 TL mevduat kazancı getirecek Haziran ayı okkalı faizler

Dördüncü hesaplama tablosu:

  • Yatırılacak tutarı: 200 bin TL
  • Getiri oranı: Yüzde 14,50
  • Vade sayısı: 32 gün
  • Aylık net kazanç: 2.415,35 TL

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