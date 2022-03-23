Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart’a özel okkalı faizler devrede

Türkiye'de bankacılık bölümünde etkinlik gösteren bankalar arasında 32 günlük vadeli mevduat hesabına %20 ve üstünde faiz veren yalnızca iki banka kaldı. Faiz oranlarının düşmeye başlamasının sonrasında Türk Lirası birikimlerini en yüksek faiz getirisi yayınlayan hesaplar ile gerçekleştirmek isteyenler ise araştırmalarına devam ediyor…