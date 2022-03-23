Bankada 100.000 TL olması yeterli! 32 günde 1.707,40 TL vadeli mevduat kazancı getirecek Mart'a özel okkalı faizler devrede
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları düşmeye başladı. Kısa vakit evvel uygulanmaya başlanan kur korumalı TL mevduat hesaplarının sonrasında yüzde 20'nin üstüne fırlayan günlük vadeli hesap faiz oranları, 2022 Mart ayı itibariyle düşüş eğilimi göstermeye başladı. Hala yüksek oranlar yayınlayan birkaç banka dışında fazlası mevduat hesabının 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarının düştüğü görüldü. Birikimlerini TL üzerinden en cazip aylık gelir ile durduğu yerde katlamak isteyenlere ise bankalar son çağrılarını yapmaya başladılar. Peki, 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankların mevduat faiz oranları
Türkiye'de bankacılık bölümünde etkinlik gösteren bankalar arasında 32 günlük vadeli mevduat hesabına %20 ve üstünde faiz veren yalnızca iki banka kaldı. Faiz oranlarının düşmeye başlamasının sonrasında Türk Lirası birikimlerini en yüksek faiz getirisi yayınlayan hesaplar ile gerçekleştirmek isteyenler ise araştırmalarına devam ediyor…
Bankaların Güncel Mevduat Faiz Oranları
En yüksek faiz veren banka hala %20,50 faiz seviyesi ile Alternatif Bank oldu. VOV Hesap kapsamında, ek ürün kullanımıyla da bitmeyen hoş geldi faizi fırsatı yayınlayan Alternatif Bank VOV Hesap, yüksek oranlar sunmaya devam ediyor.
Fibabanka ise faiz oranlarını tekrardan düşürme kararı alarak vadeli mevduat hesabı kapsamında faiz seviyesinı %20'ye çekti. Fibabanka Kiraz Hesap ile Alternatif Bank VOV Hesap dışında başka pek bankanın faiz oranlarının düştüğü görüldü.