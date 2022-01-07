Banka yok, faiz yok, peşinat yok! Ayda 900 TL’den az taksitle ev, 600 TL’den az taksitle araba alma fırsatı! Gayrimenkul satışında çağ atlattı

Milyonlarca kişi konut ve araba almak için genellikle bankaların yolunu tutuyor. Vatandaşlar en az faiz uygulayan bankaları arayıp elindeki tüm birikimini peşinat olarak veriyor ve kalanı da yıllarca yüksek taksitlerde aydan aya ödemeye çalışıyor. Ama artık bu devir kapandı! Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı gayrimenkul satışında çağ atlattı. Banka yok, faiz yok, peşinat yok! Yapı Tasarruf Sandığı müşterileri en güvenli şekilde ekstra maliyetler olmadan kendilerinin belirleyeceği kolay ve bütçelerine uygun ödeme planlarıyla, 81 ildeki herhangi bir evi ya da arabayı rahatlıkla alabiliyor. Nasıl mı? Gelin detaylara hep birlikte bakalım...