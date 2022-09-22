Bana çıkmaz deme! 4a, 4b, 4c'liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! ATM'den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...
4a, 4b, 4c'liye 5-10-15-20 bin TL ödeme! Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 'Tamam' dendiğinde ATM'den kontrol edip hemen çekebilirsiniz! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere dev kampanya! Eylül ayının son günlerini yaşarken bankalar da harekete geçti. Emekliye, çalışana, asgari ücretliye düşük faizle ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kamu bankaları aylık düşük taksitlerle krediyi geri ödeme rahatlığı veriyor. İşte detaylar...
22.09.2022 11:56 - Son Güncelleme: 22.09.2022 11:57
Nakite ihtiyacı olan emekli, memur, asgari ücretli milyonları kapsıyor! Bankalar müjdeyi duyurdu! Tek onayla en az 5 bin TL'yi cebe indirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi alıp borcunuzu, düğün masrafınızı karşılayabilirsiniz. 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi veriyor. Peki faiz oranları neler? Taksit ödemesi ne kadar? İŞte güncel faiz oranları ve bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları...
Halkbank'ın kampanyaları arasında 'Hızlı kredi' , Maaşını Halkbank'tan alanlara özel kredi, Kamu çalışanlarına özel kredi, Özel sektör çalışanlarına özel kredi de yer alıyor.