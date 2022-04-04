RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

Banka hesaplarına birikmiş parası oalnlar mevduat faiz oranlarını merak edip araştırıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarında yatırarak değerlendirmek isteyenlerin sayısı bir hayli artmaya başladı. Para biriktirenler pek çok risksiz yatırım yollarını ararken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bünyesine müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini Nisan ayında da sunmaya başladı ve yarış giderek kızıştı. Bu doğrultuda para birikimi olan vatandaşlar teklifleri öğrenmek istiyor. Bankada paralar her ay gidewrek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançla dolup taşacak. İşte Nisan ayı banka banka mevduat faizi oranları!

takvim.com.tr
04.04.2022 12:21 - Son Güncelleme: 04.04.2022 12:21
Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

32 günlük 100.000 TL mevduat faizinin kazandırdığı tutar merak konusu oldu. Çoğu banka müşteri sayısını çoğaltmak için pek çok cazip teklif sunup yanına da ek avantajlar ekliyor. Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artıyor ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok birey tarafından tercih ediliyor. Mevduat hesabı olanlar yahut yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona gore şubelere gidecek ya da online talep oluşturacak. Peki, 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

4 Nisan 2022 tarihinde en yüksek mevduat faizi oranlarını veren bankalar belli oldu. Ziraat Bankası, ING Bank, HSBC ve diğer tüm bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları güncellendi.

Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

İşte 32 günlük faiz oranları;

Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

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Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

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