Ballı kaymaklı teklifler geldi! Kumbara misali biriksin diyen 1.707 TL kazançlı çıkacak! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları patlama yaptı!

32 günlük 100.000 TL mevduat faizinin kazandırdığı tutar merak konusu oldu. Çoğu banka müşteri sayısını çoğaltmak için pek çok cazip teklif sunup yanına da ek avantajlar ekliyor. Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artıyor ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok birey tarafından tercih ediliyor. Mevduat hesabı olanlar yahut yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona gore şubelere gidecek ya da online talep oluşturacak. Peki, 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?