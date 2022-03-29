Bakanlıklara, kurumlara, üniversitelere ve Diyanet'e binlerce personel alınıyor! ŞART YOK, KPSS YOK! İş arayanlara müjde yüksek maaşla çalışma fırsatı!
Savunma Sanayii'ne, Amasya Üniversitesi'ne, Milli Eğitim Bakanlığı'na, KARDEMİR'e, Milli Savunma Bakanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Kamu İhale Kurumu'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Kültür Bakanlığı'na personel alımları yapılıyor. Başvuruların bazıları hali hazırda devam ederken bazılarında ise sona yaklaşılılıyor. 2022 yılında iş arayan milyonlarca kişiye iş kapısı aralandı. Dolgun maaş ile en az ilkokul mezunu binlerce kişi alınacak. Lisans mezunları için de bir çok iş ilanı yayınlandı. İşte güncel iş ilanları ve başvuru şartları...
2022 yılında bir çok kuruma, bakanlıklara, üniversitelere ve son olarak da Diyanet'e alımlar gerçekleştiriliyor. İlanlar tek tek yayınlandı başvurular devam ediyor. Vatandaşlar iş ilanlarını göremedikleri için başvuru tarihlerini kaçırıyor ve iş fırsatını elde edemiyor. Bu yıl peş peşe şartsız, KPSS'siz işe alımlar yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığına kura yöntemiyle 10 bin sürekli işçi ilımı yapılacağı açıklanmış ve başvurular alınmıştı. Gözler bu kez diğer iş ilanı duyurularında. İşte dolgun maaş ile çalışabileceğiniz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına göre iş ilanları...
SAVUNMA SANAYİİ'NE İŞKUR İLE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Savunma Sanayii Başkanlığı, kura yöntemi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28 Mart 2022 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
SAVUNMA SANAYİİ İŞ İLANI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) alımı başvurusu için Türkiye İş Kurumu https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın. Arama bölümüne " GÜVENLİK GÖREVLİSİ" yazın veya İlan No kısmına "00006672201" ilan numarasını yazarak arama ikonuna tıklayın. Karşınıza çıkan ilana giriş yapın. E- Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurunuzu online olarak tamamlayın.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ'NE EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Amasya Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına toplamda 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Mart 2022 tarihinde başlayıp 11 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. Adaylar https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4 / 3 05100 Rektörlük Binası Merkez / AMASYA adresinde yer alan Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.