Bakanlıklara, kurumlara, üniversitelere ve Diyanet’e binlerce personel alınıyor! ŞART YOK, KPSS YOK! İş arayanlara müjde yüksek maaşla çalışma fırsatı!

2022 yılında bir çok kuruma, bakanlıklara, üniversitelere ve son olarak da Diyanet'e alımlar gerçekleştiriliyor. İlanlar tek tek yayınlandı başvurular devam ediyor. Vatandaşlar iş ilanlarını göremedikleri için başvuru tarihlerini kaçırıyor ve iş fırsatını elde edemiyor. Bu yıl peş peşe şartsız, KPSS'siz işe alımlar yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığına kura yöntemiyle 10 bin sürekli işçi ilımı yapılacağı açıklanmış ve başvurular alınmıştı. Gözler bu kez diğer iş ilanı duyurularında. İşte dolgun maaş ile çalışabileceğiniz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına göre iş ilanları...