Bakanlık yeni tağşiş listesini açıklayarak o üreticileri ifşaladı! Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı yerine neler yiyormuşuz! | 7 Kasım 2024 tağşiş listesi

Bakanlık gıdada sahtecilik ve hilelerin önüne geçmek için numuneler alarak testlerine devam ederken, taklit- tağşiş , sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı , 7 Kasım 2024 tarihinde yaptığı duyuruda çeşitli firmaların ürettiği gıda maddelerinde tespit edilen uygunsuzlukları açıkladı.

Son yapılan testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

Son güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.