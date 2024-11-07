SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bakanlık yeni tağşiş listesini açıklayarak o üreticileri ifşaladı! Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı yerine neler yiyormuşuz! | 7 Kasım 2024 tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yaparak, sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri üreticileri ifşa etti. 7 Kasım 2024'te açıklanan yeni listede örek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sahtecilik yapan firmalar ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:10 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:10
Bakanlık yeni tağşiş listesini açıklayarak o üreticileri ifşaladı! Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı yerine neler yiyormuşuz! | 7 Kasım 2024 tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Kasım 2024 tarihinde yaptığı duyuruda çeşitli firmaların ürettiği gıda maddelerinde tespit edilen uygunsuzlukları açıkladı.

Bakanlık gıdada sahtecilik ve hilelerin önüne geçmek için numuneler alarak testlerine devam ederken, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor.

Bakanlık yeni tağşiş listesini açıklayarak o üreticileri ifşaladı! Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı yerine neler yiyormuşuz! | 7 Kasım 2024 tağşiş listesi

Son yapılan testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

Son güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Bakanlık yeni tağşiş listesini açıklayarak o üreticileri ifşaladı! Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı yerine neler yiyormuşuz! | 7 Kasım 2024 tağşiş listesi

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ:

SON DAKİKA