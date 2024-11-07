Bakanlık yeni tağşiş listesini açıklayarak o üreticileri ifşaladı! Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı yerine neler yiyormuşuz! | 7 Kasım 2024 tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Kasım 2024 tarihinde yaptığı duyuruda çeşitli firmaların ürettiği gıda maddelerinde tespit edilen uygunsuzlukları açıkladı.
Bakanlık gıdada sahtecilik ve hilelerin önüne geçmek için numuneler alarak testlerine devam ederken, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor.
Son yapılan testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.
Son güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.