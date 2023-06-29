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Haberler Ekonomi Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış 31 adet araç satışa çıkarılmıştır. Bu satış listesinde Nissan, Toyota, Audi, Ford, Renault ve diğer birçok marka araç yer almaktadır. Tahmini satış bedelleri ise 80 Bin TL, 240 Bin TL, 270 Bin TL, 250 Bin TL, 150 Bin TL gibi çeşitlilik göstermektedir.

takvim.com.tr
29.06.2023 10:30 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:30
Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

Satış ihaleleri, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.

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Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

İhaleler, tahmini bedelleriyle birlikte belirtilen tarih ve saatlerde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

İhale salonunun adresi ise Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü, İzmir-1 Cad. No:35 Çankaya/ANKARA şeklindedir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıdaki hususları yerine getirmeleri gerekmektedir:

Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

a) Geçici Teminat Yatırılması:

Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklere veya Mal Müdürlüklere yatırıldığına dair belgenin sunulması,
Teminat bedelinin banka aracılığıyla yatırılması durumunda, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı banka hesabına ödenmesini müteakip alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin sunulması,

Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

Nakit türünde ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir), Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde, "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi lazımdır.

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