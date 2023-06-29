Bakanlık tarafından duyurulan habere göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor!

Nakit türünde ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir), Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde, "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi lazımdır.