RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!

Ülke içi üretimin artması ve bu sayede dışa bağımlılığın azalması için çeşitli hizmetler sunan Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni dönemde de çiftçileri farklı kategoriler altında destekleyeceğini duyurdu. İşte bakanlığın çiftçi desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
15.04.2022 11:28 - Son Güncelleme: 15.04.2022 11:28
Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan tarım arazileri desteklerine göre çiftçilere ödenecek olan hibe tutarları belli oldu. Bakanlık, söz konusu yardımlar için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı bulunan çiftçilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.

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Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!

Verim Kaybı Yaşayan Tarım Arazilerine Geri Ödemesiz Nakit Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim krizinin etkilerinden biri olan kuraklık sebebi ile tarım arazilerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere, dekar başına hibe ödemesi yapacağını bildirdi. Söz konusu hibe tutarları şu şekilde belirlendi:

Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!
  • Verim kaybı yüzde 30 ile yüzde 39 aralığında olan tarım arazileri için: 30 TL
  • Verim kaybı yüzde 40 ile yüzde 49 aralığında olan tarım arazileri için: 40 TL
Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!
  • Verim kaybı yüzde 50 ile yüzde 59 aralığında olan tarım arazileri için: 50 TL
  • Verim kaybı yüzde 60 ile yüzde 69 aralığında olan tarım arazileri için: 60 TL
  • Verim kaybı yüzde 70 ile yüzde 79 aralığında olan tarım arazileri için: 70 TL
Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!
  • Verim kaybı yüzde 80 ile yüzde 89 aralığında olan tarım arazileri için: 80 TL
  • Verim kaybı yüzde 90 ile yüzde 99 aralığında olan tarım arazileri için: 90 TL
  • Verim kaybı yüzde yüz olan tarım arazileri için: 100 TL

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