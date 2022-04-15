Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!
Ülke içi üretimin artması ve bu sayede dışa bağımlılığın azalması için çeşitli hizmetler sunan Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni dönemde de çiftçileri farklı kategoriler altında destekleyeceğini duyurdu. İşte bakanlığın çiftçi desteklerine ilişkin haberin ayrıntıları
15.04.2022 11:28 - Son Güncelleme: 15.04.2022 11:28
Verim Kaybı Yaşayan Tarım Arazilerine Geri Ödemesiz Nakit Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim krizinin etkilerinden biri olan kuraklık sebebi ile tarım arazilerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere, dekar başına hibe ödemesi yapacağını bildirdi. Söz konusu hibe tutarları şu şekilde belirlendi: