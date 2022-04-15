Bakanlık duyurdu! Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan tarım arazileri desteklerine göre çiftçilere ödenecek olan hibe tutarları belli oldu. Bakanlık, söz konusu yardımlar için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı bulunan çiftçilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.